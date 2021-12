Bahia trabalha logo cedo e viaja para Aracaju

O Bahia finalmente vai estrear na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 16, às 20h30, no estádio Batistão, diante do Sergipe, em Aracaju. Mas, antes de seguir viagem, na tarde desta quarta, 15, o time compareceu ao Fazendão para um último trabalho, sob o comando do técnico Guto Ferreira.

Na atividade, Guto testou o provável time que deve começar jogando em Aracaju. Depois, o time foi submetido a um treino de bolas paradas, tanto frontais quanto laterais, defensivas e ofensivas.

Alguns atletas treinaram apenas a parte física: Maikon Leite, Matheus Reis, o contundido Allione e Wellington Silva. Já no departamento médico, ficaram o atacante Edigar Junio e o volante Yuri.

No entanto, surgiu um outro desfalque de última hora no Esquadrão. O time recebeu uma proposta oficial por Renato Cajá, que decidiu não viajar com o restante do elenco para resolver se fica ou não no Tricolor.

Após o treino, a delegação seguiu para a capital sergipana de ônibus.

