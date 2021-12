Bahia trabalha exercícios específicos por posição na Cidade Tricolor

O Bahia deu sequência na tarde desta sexta-feira, 26, a sua preparação visando o retorno da temporada 2020. As atividades giraram em torno de um trabalho físico-técnico e foi realizado no Centro de Treinamento (CT) Evaristo de Macedo, no município de Dias D'Ávila.

Após uma primeira etapa voltada para alongamentos, os atletas foram divididos em grupos onde cada setor ficou responsável por um exercício específico.

Os meias e atacantes aprimoraram passes e finalizações. Enquanto isso, os laterais e zagueiros trabalharam a linha defensiva, cruzamento e cortes de bola. Já os volantes ficaram responsáveis por corridas de alta intensidade, além de também treinarem passes e finalizações.

Por fim, os quatro goleiros do plantel - Anderson, Douglas, Mateus Claus e Matheus Teixeira - fizeram um trabalho a parte dos demais e treinaram fundamentos da posição.

O elenco volta a treinar na manhã deste sábado, 27, às 9h, na Cidade Tricolor.

