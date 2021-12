Bahia terá trio elétrico em comemoração aos 30 anos do bi Brasileiro

Após um pedido da Associação dos Campeões Brasileiros de 88 (ACB 88), o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), anunciou nesta quinta-feira, 6, que a gestão municipal irá disponibilizar um trio elétrico, no dia 17 de fevereiro do ano que vem (um domingo), para as comemorações dos 30 anos da conquista do bicampeonato brasileiro pelo Bahia.

O anúncio foi feito pelo democrata durante uma cerimônia realizada no Palácio Thomé de Souza, na qual Neto recebeu uma réplica da taça conquistada pelo tricolor baiano no Brasileiro de 1988, que teve o segundo jogo da final contra o Internacional disputado só em 19 de fevereiro de 1989.

“Atendendo ao pedido da associação dos campeões de 88, de jogadores como João Marcelo, Ronaldo e Charles, a prefeitura vai disponibilizar o trio elétrico e toda a infraestrutura para que seja realizado um grande evento. E que toda a torcida do Bahia já comece a se sentir convocada para estar presente no dia 17 de fevereiro, neste trio que vai sair de Ondina até o Farol da Barra”, declarou o prefeito.

O evento teve a participação do presidente da ACB 88, o ex-zagueiro tricolor João Marcelo, dos jogadores campeões em 1988 Charles e Ronaldo Passos, do presidente do Esquadrão na conquista deste título, Paulo Maracajá, do atual presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, além de outros ex-jogadores do clube como Osni, Emo e Eliseu Godoy.

