Bahia terá três reforços para encarar o Goiás

O técnico do Bahia, Cristóvão Borges, ganhou três importantes reforços para o jogo do próximo domingo, 28, contra o Goiás, na Arena Fonte Nova: Diones, Fahel e Marquinhos Gabriel.

Desfalques no clássico Ba-Vi do último domingo, 21, os três jogadores retornam de suspensão e ficam à disposição do treinador tricolor.

No duelo contra o Vitória, o comandante do Esquadrão escalou Feijão, Hélder e Wallyson como substitutos. O trio respondeu bem à oportunidade e pode plantar uma dúvida na cabeça do treinador.

Nesta segunda-feira, 22, o elenco tricolor recebeu folga geral. Os jogadores voltam ao batente somente nesta terça-feira, 23.

Com 13 pontos ganhos, o Bahia é o sexto colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois do Goiás, o tricolor receberá o Flamengo, na quarta-feira, 31, também na Arena Fonte Nova.

