Bahia terá três reforços e um desfalque contra o Náutico

Para o próximo compromisso da Série A, diante do Náutico, no sábado, 18, em Recife, o técnico Caio Júnior terá três importantes reforços e apenas um desfalque para montar a equipe do Bahia.

Na zaga, retornam os titulares Titi e Danny Morais, além do volante Fahel no meio-campo. Todos estavam suspensos da última partida por terem acumulado três cartões amarelos. Todos embarcaram para a capital pernambucana nesta quinta-feira, 16, para se juntarem à delegação.

A única baixa da equipe é o meia Zé Roberto, também suspenso por três cartões amarelos. Segundo a assessoria do clube, apesar de suspenso, o jogador pediu para viajar com os companheiros para acompanhar a partida em Recife.

Para o lugar de Zé Roberto, o comandante tricolor deve optar pelo meia Caio César, que entrou no segundo tempo das duas últimas partidas. Outro que pode entrar na equipe é o lateral-direito Neto, regularizado junto à CBF nesta quinta. O técnico do Esquadrão, por sinal, não poderá ficar no banco de reservas contra o Náutico, por punição aplicada pelo STJD na última quarta-feira. O mesmo acontecerá nas três partidas seguintes do Bahia na Série A.

Treino - Nesta quinta-feira, os jogadores que não atuaram por mais de 45 minutos contra a Ponte Preta realizaram uma atividade física em uma academia de Campinas-SP. Os demais tiveram a opção de ir para a academia ou ficarem no hotel descansando.

