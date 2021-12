Bahia terá três desfalques para duelo com o Atlético-PR pela Sul-Americana

O técnico do Bahia, Enderson Moreira, terá três problemas importantes para escalar o time diante do Atlético-PR, nesta quarta-feira, 24, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Dois deles são no mesmo setor, o ataque. Um é um desfalque quase certo: Gilberto, artilheiro do Bahia no Brasileirão. Ele sofreu uma entorse no joelho direito e tem poucas chances de entrar em campo.

Já Élber, que, com um incômodo na panturrilha, não se fez presente na última partida, pode retornar: “Esperamos ter alguma notícia boa. São atletas muito importantes”, afirmou o comandante do Tricolor.

Se a dupla é dúvida, o lateral Léo já está fora. Expulso no confronto com o Botafogo, ele levou dois jogos de suspensão. Cumpre nesta quarta o segundo.

Este é o primeiro confronto entre os times na competição. Nas oitavas, ambos conseguiram suas vagas de maneira completamente distintas. Enquanto o Esquadrão passou nos pênaltis diante do Botafogo, o Furacão avançou com dois triunfos e sem sustos contra o Caracas.

Ingressos

Até a noite desta terça, a torcida do Bahia já havia garantido mais de 20 mil ingressos. Os tricolores ainda organizam recepção especial na chegada do ônibus da equipe ao estádio, por volta das 20h.

