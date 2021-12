Bahia terá três desfalques contra a Chapecoense

O técnico do Bahia, Marquinhos Santos, terá três ausências para o confronto contra a Chapecoense, no domingo, 1º, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó (Santa Catarina).

Os defensores Titi e Fahel, que levaram o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos, cumprem suspensão. Já o atacante Rafinha sofreu uma entorse no tornozelo e está fora do confronto de domingo. Outros seis jogadores seguem em recuperação no DM Tricolor: Omar, Galhardo, Diego Macedo, Uelliton, Lincoln e Rhayner.

Marquinhos Santos divulgou nesta sexta-feira, 30, a lista de relacionados para o jogo fora de casa. Entre as novidades estão o zagueiro Anderson Conceição, os volantes Feijão e Diego Felipe, além do meia Emanuel Biancucchi.

O Bahia está na 14ª colocação com oito pontos, e busca vencer para se afastar da zona do rebaixamento.

