Bahia terá time mais cauteloso diante do líder Botafogo

Uma equipe mais precavida, com três homens de forte poder de marcação no meio de campo, é a provável formação que o Bahia levará a campo no Rio de Janeiro, sábado, 31, diante do Botafogo, líder da Série B.

Vivendo momento decisivo na luta pelo acesso à elite nacional, o técnico Charles, que reassumiu a equipe há três semanas, tende a repetir a tática que usou na reta final da Série A de 2014, quando chegou ao comando do time em uma tentativa desesperada de evitar o rebaixamento.

Agora, a situação está mais confortável, graças às duas vitórias que Charles conseguiu nesta Série B - por 1 a 0 sobre Oeste e Criciúma. Após 32 de 38 rodadas, o Bahia fechou o G-4 com 54 pontos, quatro a mais do que o quinto colocado Sampaio Corrêa.

O tripé que dará força ao meio-campo deve ser formado por Paulinho Dias, Souza e Tiago Real. Estes dois últimos terão também a incumbência de organizar as jogadas.

No treino desta terça-feira, 27, no Fazendão, o trio formou o setor ao lado do armador Eduardo e do meia-atacante João Paulo Penha. No ataque, Roger foi o escolhido, ao menos até que seja concedido o tão aguardado efeito suspensivo para Kieza. A defesa teve Douglas Pires; Railan, Gabriel Valongo, Gustavo e Vitor, que substituiu o machucado João Paulo.

Nas suas duas partidas nesta Série B, o técnico ainda não havia escalado o trio de meio-campistas por questões disciplinares: Tiago Real estava suspenso no primeiro jogo; Souza, no segundo.

Nas últimas cinco rodadas da Série A de 2014, Charles havia escalado o meio-campo com três marcadores: Fahel mais fixo, Rafael Miranda e Bruno Paulista, que ajudavam também na armação. Obteve duas vitórias, contra Criciúma e Grêmio, e três derrotas, diante de Corinthians, Atlético-PR e Coritiba. Na ocasião, Guilherme Santos e Galhardo foram escalados no meio, como alas. Kieza ficava no ataque.

