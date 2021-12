Bahia terá time e treinador reserva na Copa do Brasil

O técnico Joel Santana decidiu poupar todo o time titular e até mesmo a si próprio do jogo contra a Luverdense, que acontece nesta quarta-feira, 8, na cidade de Lucas de Rio Verde, no Mato Grosso, na partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil.

O motivo é preservar os jogadores para o primeiro jogo da final do campeonato baiano, no domingo, 12, na Arena Fonta Nova, evitando o desgaste da longa viagem para o interior do Mato Grosso, que fica a 2.735 km de Salvador e a 332 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso, percurso que leva aproximadamente quatro horas de carro partindo de Cuiabá (veja distância a ser percorrida mais abaixo).

Além dos 11 titulares que derrotaram o Juazeiro no último sábado, também serão poupados o lateral-direito Madson, o volante Hélder e o atacante Adriano Michael Jackson. Entre as diversas novidades na lista de relacionados contra a Luverdenese estão o zagueiro o Rafael Donato e o atacante Potita, recém-contratados pelo Esquadrão e que podem fazer suas estreias pelo clube.

Os volantes Tiago Bonfim e Lenine, além do atacante Erick, que estavam emprestados ao Olaria-RJ, também estão entre os relacionados. O lateral-direito Neto e meia Paulo Rosales, recuperados de lesões, também viajam para o Mato Grosso.

O time será comandado na partida pelo auxiliar técnico Eduardo Barroca, que está invicto como técnico interino do Bahia. Foi sob comando de Barroca que o Esquadrão estreou na Copa do Brasil este ano, logo após a demissão do técnico Jorginho. Sob os olhares de Joel Santana, o tricolor baiano venceu o Maranhão por dois a zero.

Veja a lista de relacionados:

GOLEIROS: Omar e Douglas Pires

LATERAIS: Neto, Lucas e Jussandro

ZAGUEIROS: Danny Morais, Rafael Donato e Diego

VOLANTES: Feijão, Lenine e Tiago Bonfim

MEIAS: Paulo Rosales e Freddy Adu

ATACANTES: Thuram, Matheus, Ryder, Erick e Potita

Veja distância de Salvador até Lucas de Rio Verde, no Mato Grosso, cidade onde o Bahia enfrenta o Luverdense pela segunda fase da Copa do Brasil:



Exibir mapa ampliado

adblock ativo