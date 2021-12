Bahia terá seis mudanças nesta quarta-feira

O técnico Doriva vai promover seis mudanças no time do Bahia nesta quarta-feira, 6, diante do Globo-RN pela Copa do Brasil, em relação aos 11 titulares que enfrentaram o Fortaleza no último domingo, 3. As alterações servirão para poupar os atletas, já que o tricolor também disputará as semifinais do Campeonato Baiano no final de semana.

O zagueiro Lucas Fonseca, o lateral-esquerdo João Paulo Gomes, os volantes Feijão e Juninho e os atacantes Edigar Junio e Thiago Ribeiro não enfrentam o Globo. Nesta terça, 5, esses atletas só fizeram trabalhos físicos, enquanto os demais treinaram taticamente.

Os substitutos já estão definidos: o defensor Robson, o lateral-esquerdo Moisés, o volante Luís Fernando, o meia Rômulo, o lateral-esquerdo João Paulo (improvisado no setor ofensivo) e o atacante Zé Roberto.

