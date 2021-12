Bahia terá retornos de Nino e Jackson para duelo no Rio

O técnico Enderson Moreira não terá problemas por suspensão para o próximo jogo diante do Botafogo, pelo Brasileirão, no domingo, às 16h, no estádio Nilton Santos. Além disso, o comandante terá os retornos de Nino Paraíba e Jackson, que estavam suspensos e não enfrentaram o Paraná.

O elenco tricolor se reapresenta na manhã desta terça-feira, 16, após dois dias de folga, e inicia a preparação para encarar o time carioca. No decorrer da semana, o treinador terá a confirmação se poderá utilizar Tiago e Éverson, que estavam entregues ao departamento médico e também desfalcaram o Esquadrão contra os paranaenses.

adblock ativo