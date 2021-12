Bahia terá retorno de poupados contra o Fortaleza

Após o triunfo de domingo, 27, sobre o Bahia de Feira e a classificação confirmada para as semifinais do Campeonato Baiano, o elenco tricolor se reapresentou nesta segunda-feira, 28, com pouco tempo de preparação para o primeiro duelo de quartas de final, contra o Fortaleza, na quarta, 30.

O embarque será realizado na tarde desta terça, 29, às 14h40. Os jogadores que enfrentaram o Bahia de Feira fizeram um treino leve, enquanto os demais realizaram uma atividade em campo. Participaram o lateral esquerdo João Paulo Gomes, o zagueiro Lucas Fonseca e o atacante Henrique, poupados do último jogo.

Desfalques certos para a partida são o zagueiro Gustavo, o lateral Tinga, os volantes Danilo Pires, Yuri e Gustavo Blanco e o atacante Hernane. Destes, Pires tem previsão breve de retorno, domingo, também contra o Fortaleza, na Fonte Nova.

