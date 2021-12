Bahia terá retorno de Guilherme Santos e Rafinha

O técnico Gilson Kleina terá time completo para encarar a "final" de domingo, 12, contra a Chapecoense, como ele mesmo batizou. O treinador contará com os retornos do lateral-esquerdo Guilherme Santos e do atacante Rafinha, que se recuperaram de lesões, respectivamente, no joelho esquerdo e na coxa direita.

Os dois eram as únicas baixas por lesão na equipe que vinha atuando regularmente como titular. A outra era Uelliton, que ficou fora da derrota para o Santos por opção do técnico. Segundo Kleina, o volante teve de comparecer a uma audiência jurídica na manhã de quarta, horário do último treino antes de encarar o Peixe. Como treinou com Fahel entre os titulares, o comandante preferiu utilizá-lo.

Ainda segundo Kleina, a tendência é que Uelliton retorne. "Em outras oportunidades, ele também precisou ser liberado para questões desse tipo. Mas é um jogador que nós recuperamos e é da minha confiança", argumentou.

Com o retorno do trio, o treinador deve voltar ao esquema que vinha usando antes da partida com o Santos. A única possível mudança é a entrada de Marcos Aurélio na vaga de Diego Macedo, para dar mais posse de bola ao meio de campo.

Quem pode ficar de fora do banco de reservas é o atacante Maxi Biancucchi, que saiu da Vila Belmiro com dores na coxa direita e é dúvida para a partida. Sua participação só deve ser definida minutos antes do jogo.

Chapecoense

Embalada pela goleada sobre o Internacional por 5 a 0, a equipe do técnico Jorginho, ex-Bahia e Vitória, não contará com o volante Diones, que não pode jogar por pertencer ao Tricolor. Já o volante Ricardo Conceição foi cortado por desgaste físico.

