Bahia terá reforços de jogadores poupados

O técnico interino do Bahia, Charles Fabian, terá o reforço dos jogadores poupados e que treinaram os últimos três dias focados no Goiás. A partida, válida pela 14ª rodada do Brasileirão, será realizada neste sábado, 9, na Fonte Nova.

Nesta quinta-feira, 7, Roniery, Fahel, Uelliton, Marcos Aurélio, Kieza e Rhayner fizeram um trabalho tático no Fazendão ao lado de garotos do sub-20. Quem enfrentou o Timão fez apenas um regenerativo.

Para o jogo diante do time Esmeraldino, Charles terá dois desfalques: Pará segue a serviço da seleção sub-20 e Titi vai cumprir suspensão por três amarelos. A equipe titular deve ser definida nesta sexta, 8, no último treino antes do confronto, às 15h.

