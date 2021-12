Bahia terá quatro desfalques para duelo com o Goiás

Mais uma vez o técnico do Bahia Cristóvão Borges não vai poder repetir o mesmo time no Campeonato Brasileiro. Isso porque quatro jogadores levaram o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Vitória e terão que cumprir suspensão automática na partida contra o Goiás no próximo domingo, 13.

Marcelo Lomba, Demerson, Madson e Rafael Miranda vão desfalcar o grupo e permanecerão em Salvador.

Omar deve assumir a vaga no gol, enquanto Demerson deve ceder o lugar para o capitão Titi - que retorna após cumprir suspensão no Ba-Vi. Na lateral direita, Angulo é o reserva imediato, enquanto o volante Fabrício Lusa pode atuar improvisado pelo setor. Neto, que não vem sendo relacionado para os jogos, também corre por fora na briga pela vaga.

No meio campo o leque de opções é maior, considerando o esquema de jogo que Cristóvão optar. Caso mantenha os três volantes, a tendência é que Fahel forme o trio com Feijão e Hélder. Ou o próprio Lusa pode entrar na sua posição de origem.

Se o treinador decidir mandar a campo o esquema com dois homens de armação, Anderson Talisca surge como opção, além de Marquinhos Gabriel, que se recuperou de contusão e iniciou como suplente no clássico de quarta-feira.

Rafael Donato, Jussandro, Feijão, William Barbio e Fernandão estão pendurados com dois cartões amarelos.

