Bahia terá quatro desfalques no jogo de domingo

O Bahia realizou mais um treino tático na manhã desta quinta-feira, 18, no Fazendão, e o técnico Joel Santana não pôde contar com três jogadores - que já foram vetados pelo departamento médico. Neto, com dores no tendão de aquiles, Hélder e Adriano Michael Jackson, ambos com problema no adutor da coxa.

Além deles, Marcelo Lomba, que se recupera de um corte no supercílio sofrido no Ba-Vi no dia 7 de abril, já treina com bola desde quarta-feira, mas também não vai a campo no duelo contra o Juazeirense no próximo domingo e Souza, que se recupera de lesão e tem retorno previsto entre 30 e 40 dias.

Durante as atividades, Joel comandou um trabalho de finalizações com os homens da linha de frente. Os zagueiros e volantes participaram de um treino específico orientado pelo auxiliar Eduardo Barroca. Joel escalou a provável equipe titular e realizou um treino tático e orientou de forma exaustiva o posicionamento dos jogadores, visando corrigir as falhas da última partida.

Zé Roberto, provável substituto de Adriano, não participou da atividade por sentir dores no tendão de aquiles, mas não preocupa para o próximo confronto. Ele foi poupado mas deve participar do treino de sexta-feira, 19, o último do Esquadrão antes da partida.

Reforço da zaga - O novo contratado do Tricolor, Rafael Donato, chegou nesta quinta-feira, 18, na capital baiana, para realizar os exames médicos e assinar contrato com o clube. Os exames serão divididos em dois blocos e continuarão durante a sexta-feira.

O zagueiro retorna ao clube pouco mais de um ano depois de ser vendido ao Cruzeiro e vem por empréstimo até o final da temporada. Donato será mais uma opção para Joel tentar corrigir a defesa do Bahia, mais vazada do Campeonato Baiano (empatada com Juazeiro e Feirense), com nove gols sofridos na segunda fase.

Um dos pontos fortes do novo contratado do clube é a jogada aérea. Durante a primeira passagem pelo Esquadrão, quando fez parceria com Titi no comando da zaga tricolor e conquistou o Baianão 2012, Donato fez seis gols no primeiro semestre - dois na Copa do Brasil e quatro pelo estadual.

