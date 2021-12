Bahia terá quatro desfalques contra a Ponte Preta

Além de ter mantido o Bahia com a mesma quantidade de pontos e no mesmo lugar na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, a derrota para o Cruzeiro, no último domingo, 11, em Belo Horizonte-MG, também gerou prejuízos dentro de campo para o tricolor.

Titi, Lucas Fonseca e Jussandro acumularam três cartões amarelos e, suspensos, não poderão enfrentar a Macaca. O mesmo acontece com Mancini, que se envolveu em confusão no segundo tempo do jogo com a Raposa e acabou expulso.

Como Mancini não tem atuado como titular, a sua ausência não será um grande problema para o técnico Jorginho solucionar.

O setor defensivo, por sua vez, sofrerá mudanças importantes. Dos titulares, somente Neto estará à disposição. Para a ala esquerda, Romário é o mais cotado, uma vez que Ávine ainda não está completamento recuperado.

No miolo de zaga, Alysson deverá ser o dono de uma das vagas. Como Danny Morais ainda está lesionado, o jovem das divisões de base Dudu é uma das opções.

Folga geral - Por dispor da semana cheia para trabalhar, a comissão técnica tricolor achou melhor dar folga geral aos jogadores nesta segunda-feira, 12. O elenco do Esquadrão se reapresenta somente na tarde desta terça-feira, 13, no Fazendão.

