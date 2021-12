Bahia terá nova dupla ofensiva diante do Atlético-MG

Os homens de frente do Tricolor precisam, mais do que nunca, acertar o pé. Afinal, nesta terça-feira, 21, faz exatamente um mês desde que um atacante do Bahia balançou as redes pela última vez na Série A. Foi Kieza, no Ba-Vi do segundo turno, no dia 21 de setembro.

O setor é o mais desfalcado para enfrentar o Atlético-MG nesta terça, às 20h50 (horário da Bahia) na Fonte Nova. O próprio Kieza, artilheiro da equipe com cinco gols, não joga por conta de uma torção no tornozelo. Rafinha sofreu uma lesão no ombro direito contra o São Paulo e também é desfalque. Maxi completa a lista com uma lesão na coxa.

Se as baixas poderiam representar novos ares para o setor, o mesmo não acontece porque os substitutos não têm rendido. Nesta terça, William Barbio e Henrique devem fazer a dupla de ataque, mas ambos ainda não marcaram na Série A.

Henrique chegou ao Esquadrão em abril e fez dois gols em 23 jogos. Seus tentos saíram pela Copa do Brasil (contra o Villa Nova-MG) e pela Sul-Americana (contra o Inter). Já Barbio tem apenas um gol, marcado contra o César Vallejo, também pelo torneio continental, ao longo de 22 jogos pelo Tricolor nesta temporada.

Pés tortos

Os dois são, na realidade, exemplos de um problema de toda a equipe. O Bahia tem o terceiro pior ataque do Brasileirão, com 24 gols marcados em 29 jogos. Só o Criciúma (19º), com 21, e o Sport (12º), com 23, têm menos que o Esquadrão.

Parte do problema pode ser justificado pela falta de pontaria da equipe. O Bahia é o lanterna na estatística de chutes certos no Brasileirão. São apenas 106 finalizações na direção do gol, contra 196 erradas. A proporção diz que 65% dos chutes vão para longe da meta. Nas últimas quatro rodadas - contra Fluminense, Santos, Chapecoense e São Paulo - o time teve mais chutes errados que corretos.

Os prováveis titulares desta terça compartilham dos dados. Apenas um terço dos chutes de Henrique na Série A vão na direção do gol: são cinco finalizações certas contra 10 erradas. Já Barbio tem aproveitamento ainda pior: apenas dois chutes na direção da meta adversária para oito longe dela. Um quinto das tentativas do atacante, portanto, aconteceu em vão.

A estatística negativa é tanta que Anderson Talisca, que deixou o clube em julho, ainda é o artilheiro da equipe na temporada, com oito gols, e lidera as estatísticas de finalizações certas da equipe no Brasileiro. São 11 chutes na direção do gol para ele. O meia do Benfica, aliás, é o artilheiro do Campeonato Português, com seis gols.

Além de Kieza, Maxi e Rafinha, Kleina não vai contar com Rafael Miranda, suspenso por três cartões amarelos. Uelliton volta à equipe e Bruno Paulista deve continuar como titular.

Galo completo

Apesar de ter afirmado que poderia poupar atletas para o jogo de hoje, o técnico Levir Culpi relacionou todos os titulares para a viagem até Salvador. Como o Bahia, o Galo jogou na quarta pela Copa do Brasil e no sábado pelo Brasileirão.

Entre os atletas está Diego Tardelli, que além dos jogos do time, participou do amistoso da Seleção Brasileira na última terça-feira, contra o Japão. Apesar de relacionados, Levir não divulgou a equipe titular, e é possível que alguns deles comecem no banco. Leonardo Silva, zagueiro, é o único desfalque. O atacante Jô, por indisciplina, segue fora

