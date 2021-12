Bahia terá jogos seguidos em casa para retornar ao G-4

Parte da queda de rendimento do Bahia na Série B pode ser explicada pelos jogos longe de sua torcida. Das oito partidas já realizadas, apenas três aconteceram em Salvador. Ainda assim, o duelo com o Mogi Mirim (triunfo por 4 a 1), aconteceu em Pituaçu sem a presente de torcedores por causa de punição. Se isso o tem prejudicado, a boa notícia é que o Tricolor não sairá da cidade nas quatro próximas rodadas.

A maratona começa no sábado, às 16h30, contra o Luverdense, na Fonte Nova. No sábado seguinte, dia 4, acontece o Ba-Vi, no Barradão, também às 16h30. Na sequência, o Tricolor pega o Paysandu, na terça-feira, 7, às 19h30, e o Oeste, no sábado, 11, às 21h, ambos os jogos em casa.

O time está com 100% de aproveitamento em casa na Série B. Dos 17 duelos que fez como mandante no ano, ele só empatou um (1 a 1 com o CRB) e perdeu outro (1 a 0 para o Ceará), ambos pela Copa do Nordeste. Em Salvador, o Bahia ainda venceu uma (5 a 0 sobre o Galícia), empatou (1 a 1 no Ba-Vi) e perdeu outra partida (2 a 1 com a Jacuipense), todas pelo Estadual.

"Temos que trabalhar para vencer porque a sequência pode nos colocar firmes e fortes no G-4. Temos ainda um clássico, um jogo importante", comentou o técnico Sérgio Soares. Com 15 pontos, o Bahia está em 7º, a apenas um do 4º colocado, o América-MG.

