Bahia terá Fonte Nova lotada na disputa contra o Sport

A Fonte Nova viverá neste domingo, 12, mais um de seus grandes capítulos envolvendo a rivalidade entre Bahia e Sport. Às 16h, as duas equipes fazem o confronto de volta da semifinal da Copa do Nordeste. Quem vencer se classifica. Placar em 0 a 0 - como no duelo em Recife, quarta-feira - leva a disputa para os pênaltis. Empate com gols dá a vaga para a equipe visitante.

Nas arquibancadas, haverá cerca de 40 mil pessoas. E pensar em duelos decisivos entre Bahia e Sport com Fonte Nova cheia remete a pelo menos três jogos históricos. Todos eles marcaram grandes títulos da trajetória tricolor.

O mais recente deles foi o Campeonato do Nordeste de 2001. Os 65.924 pagantes que assistiram ao Tricolor levantar a taça após aplicar 3 a 1 no Rubro-Negro pernambucano representam, até hoje, o maior público da história da competição regional, independentemente de seu formato.

Os dois primeiros desses títulos estão representadas nas duas estrelas que o Esquadrão de Aço carrega no peito. Na Taça Brasil de 1959 e no Brasileirão de 1988, o Bahia eliminou o Sport nas quartas de final. Na segunda conquista, a partida da Fonte Nova - 0 a 0 em 1º de fevereiro de 1989 - foi a de volta, diante de 58.429 pagantes. A ida, em Recife, havia sido 1 a 1.

Em 1959, o duelo na Fonte abriu a série melhor de três. O Esquadrão venceu por 3 a 2. Na sequência, se classificou após duas partidas em Recife. Perdeu a primeira por 6 a 0, mas ganhou em seguida: 2 a 0.

O borderô daquela partida da Fonte Nova, realizada em 27 de outubro de 1959, não divulgou o público, mas sabe-se que ficou na casa dos 30 mil pagantes numa época em que cabiam cerca de 40 mil pessoas no estádio.

No dia seguinte, A TARDE registrou a multidão: "Quando toda a cidade, desde as primeiras horas da manhã, começava a lamentar as chuvas que caíam sem parar, longe estava o público de pensar que teríamos uma noite firme e quente na Fonte Nova. Com essa temperatura, uma enorme massa deslocou-se para o estádio na espectativa de um grande espetáculo... O público registrou a renda recorde superior a Cr$ 700.000,00 (foi de Cr$ 745.360,00)".

Neste domingo, coincidentemente, as circunstâncias são bem semelhantes àquelas de 56 anos atrás. Enquanto a capital baiana lamenta os temporais, quase 40 mil tricolores compraram ingresso para o embate decisivo contra o Sport.

Clima de festa



A torcida prepara a festa. Antes de a bola rolar, um mosaico com dezenas de milhares de balões vai 'tricolorir' o estádio. O setor leste estará todo em azul; o norte, em branco; e o oeste, vermelho.

A partida marca também o primeiro jogo do Bahia após a assinatura do novo contrato com a Fonte Nova, segundo o qual a participação da torcida será fator relevante. Quanto maior seu comparecimento ao estádio, maior a receita que a arena repassará ao Tricolor.

E, pelo visto, o sucesso do clube tende a ser tanto nos cofres quanto nos campos. "Mesmo de longe, sempre soube que a torcida do Bahia era muito numerosa e sempre enchia a Fonte Nova. Agora, existe novamente esse clima de casa cheia e isso é muito bom. Agora, é fazer nossa parte para que a torcida nos abrace de vez na temporada", disse o técnico Sérgio Soares.

Hoje, o Bahia pode eliminar o Sport pela sexta vez em mata-matas. Além do Nordestão de 2001, do Brasileiro de 1988 e da Taça Brasil de 1959, o Esquadrão derrubou o rival nas quartas da Taça Brasil de 1963 e na semifinal do Nordestão de 1997. Todos foram duelos em ida e volta. Só houve queda tricolor na semifinal da Copa do Nordeste de 1994, em jogo único, em Maceió.

