Bahia terá dois jogos seguidos na Fonte para buscar o G-4

O Bahia terá sequência de jogos dentro de casa para tentar se recuperar na briga pelo acesso. O primeiro jogo será neste domingo, 9, às 19h30, contra o Tupi-MG. O Tricolor também enfrentará, na sexta-feira, 14, às 21h30, o Brasil de Pelotas, adversário direto na briga pelo acesso à Série A.

Depois de perder para o Londrina na terça, 4, o Esquadrão viu a distância para o G-4 aumentar. O que eram dois pontos, ao fim da rodada se transformou em cinco. De sexto, caiu para sétimo.

A favor do Bahia, nestes dois jogos, está o retrospecto dentro de casa. O time perdeu apenas dois jogos dentro do seu gramado na competição. Em coletiva realizada nesta quinta, 6, o goleiro Muriel comentou sobre a força do time dentro de casa.

"Bom, realmente não conseguimos nosso objetivo no último jogo. Mas já fica pra trás. Nossa equipe é a que tem o melhor aproveitamento dentro de casa, vamos focar 100% no jogo contra o Tupi-MG, eles estão na parte baixa da tabela, mas a gente sabe que Série B não tem jogo fácil", disse.

Nesta quinta, os comandados do técnico Guto Ferreira voltam a treinar. O time precisa ainda de uma definição na lateral esquerda. Moisés, titular da posição, foi suspenso com terceiro cartão, e João Paulo Gomes, substituto natural, está machucado.

