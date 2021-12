Bahia terá dois desfalques para jogo com Atlético-GO

Ainda sob risco de rebaixamento, o Bahia terá pelo menos dois desfalques importantes para a partida derradeira da Série A, no próximo domingo, 2 de dezembro, contra o Atlético-GO.

O volante Fabinho recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo do último domingo, 25, contra o Náutico, e terá que cumprir suspensão. Já o atacante Souza sofreu um estiramento na coxa e também está fora.

Quem também deixou o jogo contra o Timbu mais cedo foi o volante Diones, que teve uma torção no tornozelo. O jogador, no entanto, será reavaliado durante a semana e, por enquanto, segue apenas como dúvida.

Contra o Dragão, o técnico Jorginho terá a volta de Neto, que cumpriu suspensão no jogo contra o time pernambucano e reassume a titularidade na lateral direita.

Folga geral - Nesta segunda-feira, 26, os jogadores do Tricolor de Aço receberam folga geral. O elenco somente se reapresentará às 15h30 desta terça-feira, 27, no Fazendão, para iniciar os preparativos para a última partida do Brasileirão.

Basta um empate - Para escapar da queda para a segunda divisão do futebol nacional, o tricolor precisará somente de um empate em Goiânia. É que, então na 16ª posição, soma 44 pontos, três a mais do que o Sport, 17º e primeiro time da zona.

Como tem o mesmo número de vitórias do time pernambucano, o Esquadrão somente cairá para a Série B se perder para o Dragão e se o Leão da Ilha conseguir vencer o Náutico. A Portuguesa, 15º com 44, também tem chances de cair; a Lusa pega a Ponte Preta no Canindé.

