Bahia terá dois desfalques em jogo contra o São Paulo desta quarta

Após empatar com o São Paulo no domingo, 19, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrentará a equipe paulista novamente, logo em sequência. Dessa vez, o confronto entre tricolores se dará pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No entanto, diferente do primeiro confronto, o Esquadrão não poderá contar com todos os jogadores que atuaram no empate em 1 a 1, dentro do Morumbi.

Para a partida que será realizada na quarta-feira, 22, às 21h30, novamente no Morumbi, o Tricolor terá duas baixas. Por já ter atuado na competição com as cores do Fluminense, o lateral-direito Ezequiel fica impossibilitado de jogar pelo Bahia no torneio nacional. Outro desfalque foi o centroavante Gilberto, suspenso na partida contra o Londrina pelo terceiro cartão amarelo.

Na vaga deixada na defesa, quem deverá voltar ao time titular é Nino Paraíba, que não atuou neste fim de semana, também em decorência de uma suspensão, por terceiro cartão amarelo.

