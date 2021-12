Bahia terá desfalques importantes para enfrentar o Blooming

O Bahia terá desfalques importantes para a partida decisiva contra o Blooming-BOL, nesta quarta-feira, 23, às 21h45, na Arena Fonte Nova, pelo duelo de volta da primeira fase da Sul-Americana.

O atacante Edigar Junio foi vetado pelo departamento médico do clube e está fora do jogo. A ausência do artilheiro do Tricolor foi confirmada pelo técnico Guto Ferreira na tarde desta terça, 22, em entrevista coletiva.

“Edigar está fora. Inclusive, é dúvida para o domingo, pelo que o departamento médico me passou. Se correr tudo bem e ele evoluir bastante, tem uma possibilidade bastante remota de jogar no domingo. Senão, a tendência de retorno é na quinta da outra semana, contra o Flamengo”, afirmou Guto.

Já o goleiro Douglas, que apesar de não estar apto, ficará no banco de reservas, pois o elenco do Bahia tem apenas dois atletas da posição inscritos na competição. Anderson será o seu substituto. Na frente, Junior Brumado ficará com a vaga de Edigar Junio.

Para avançar, o Tricolor precisará vencer por dois gols de diferença. Já um triunfo simples, por 1 a 0, leva a decisão para as penalidades.

