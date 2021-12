Bahia terá baixas e novidades contra o Globo-RN

O Bahia teve dois dias de preparação para sua estreia na Copa do Brasil, marcada para esta quarta-feira, 16, contra o Globo. O técnico Doriva aproveitou a atividade desta terça, 15, para realizar um treinamento tático, mas contou com as ausências do zagueiro Gustavo, que está com dores no joelho, e do lateral esquerdo João Paulo, que possui um trauma no tornozelo. A dupla não viaja nesta tarde para a cidade de Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, local da partida.

Doriva convocou 20 atletas para o confronto e as novidades na relação são as presenças dos volantes Jéferson Silva, relacionado pela primeira vez no profissional, e Júnior Ramos, que retorna à lista. O atacante Mário, que sofreu uma lesão no joelho, no início da temporada, volta ao elenco.

Em tratamento

Além dos desfalques de João Paulo e Gustavo, continuam em tratamento no departamento médico Hernane, Moisés e Tinga. Enquanto que os volantes Danilo Pires, que se recuperou do incômodo da panturrilha, e Gustavo Blanco, que estava com dores na coxa, permanecem cuidando da parte física na academia. O zagueiro Lucas Fonseca já está treinando com bola, mas ainda não possui condições de jogo.

