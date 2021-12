Bahia terá ausências para jogo contra o Paraná

Não será contra o Paraná que o Bahia vai poder contar com Kieza. O atacante, que já se recuperou de um estiramento na coxa, não foi relacionado pelo técnico Sérgio Soares para o jogo, por medida de cautela. "Kieza não vai jogar e não será relacionado. É um jogador que vem de grave lesão e não pode voltar só com 12 dias", disse Soares em entrevista nesta quinta-feira, 28.

Kieza não atua com a camisa tricolor desde o empate de 1 a 1 contra o América-MG, no dia 9, na estreia do Bahia na Série B. Foi naquela ocasião que ele teve de deixar o campo ainda no primeiro tempo, devido à contusão.

Mesmo embalado no campeonato e com confiança, Soares não vai tão confortável para o duelo contra o Paraná, já que lista de ausências é extensa. Os jogadores são: o volante Bruno Paulista, que se recupera de uma entorse no joelho e o goleiro Omar faz tratamento para cuidar de um incômodo muscular na coxa.

Além deles, se recuperam o meia Tchô, que passou cirurgia na vesícula e o lateral Railan, que foi operado no joelho. Já o lateral Patric teve sua suspensão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e desfalcará o Esquadrão por quatro jogos. O atacante Maxi Biancucchi treinou na academia e sua participação no jogo não está confirmada, segundo a assessoria do Bahia.

Reencontro

A partida contra o time paranaense, que acontece nesta sexta, 29, às 21h50, na Fonte Nova, terá um gosto especial para os atletas do Esquadrão, pois marcará o reencontro com a torcida tricolor pela primeira vez na Série B, já que o último duelo, contra o Mogi Mirim, foi com portões fechados, devido à punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

