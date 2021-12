Bahia tenta vencer pela primeira vez na casa do Bragantino

Se a Série B fosse disputada apenas na Fonte Nova, o torcedor não teria tantos motivos para desconfiar do Bahia. O Tricolor chegou à 18ª rodada com a 6ª melhor campanha como mandante. São seis triunfos, um empate e duas derrotas. Nesta tabela virtual, o Esquadrão estaria a apenas um ponto do G-4.

O que tem deixado a situação da equipe delicada, cinco pontos atrás da zona de acesso, é o seu decepcionante desempenho longe de Salvador: o Bahia tem apenas a 14ª campanha como visitante. Nesta tabela hipotética, o torcedor amargaria estar só dois pontos acima da zona da degola.

O Bahia teve apenas um triunfo como visitante, contra o Goiás, por 2 a 0, pela 7ª rodada. Neste sábado, 30, o Esquadrão encara uma missão bastante ingrata para reverter esse péssimo rendimento fora de casa: enfrenta o Bragantino, às 16h30, no Nabi Abi Chedid.

A missão é ingrata porque o Tricolor, em toda a sua história, jamais venceu numa visita ao Bragantino. Foram 12 partidas, com seis triunfos para o time paulista e seis empates.

O Esquadrão voltou com derrotas nas últimas quatro vezes em que visitou o Braga. Nas quatro, seu ataque passou zerado. No duelo do ano passado, pela 6ª rodada da Série B, a equipe conheceu em Bragança a sua primeira derrota na competição, por 2 a 0.

Durante toda a semana, Guto Ferreira destacou a dificuldade de jogar no Nabi Abi Chedid. "A gente sabe que as equipes montadas pelo Marcelo (Veiga, técnico do Braga) têm um lado defensivo muito forte e uma bola parada diferenciada", disse. "Temos que jogar muito amanhã (sábado). Mais do que nunca. Precisamos transpor os obstáculos, sejam lá de que tamanho forem, porque a gente precisa de triunfos para subir na tabela".

Adversário fragilizado

Uma vantagem para o Bahia quebrar a escrita no interior paulista é o retrospecto do adversário em casa. O Bragantino perdeu três partidas por lá nesta Série B, com dois empates e três triunfos. Tem a 17ª pior campanha como mandante.

Após enfrentar o Massa Bruta, Guto terá 16 dias para trabalhar. O Bahia entra em campo pela 19ª rodada apenas no dia 16 de agosto, contra o Atlético-GO, na Fonte Nova. "Um resultado positivo nos daria uma energia maior para fazer esse trabalho e buscar, aí sim, com uma equipe mais encorpada, uma retomada no restante da competição", disse.

O técnico falou em mudar a equipe, afim de aumentar a estatura dela. Nesta sexta-feira, 29, em entrevista coletiva, porém, preferiu o mistério: "Deixa sábado chegar e vocês verão as mudanças. Se tiver mudanças, né (risos)?".

Para o confronto ele não terá os zagueiros Lucas Fonseca e Jackson, lesionados. Quem também está de fora é o atacante Edigar Junio. Por outro lado, o volante Yuri, que não joga desde março por conta de uma lesão no joelho, viajou com o grupo.

adblock ativo