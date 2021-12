Bahia tenta vencer o Flu no Maraca pela primeira vez após 30 anos

Cidade Maravilhosa para quem? Para todos que a visitam, mesmo com todos os lamentáveis problemas que a assolam. Todos? Bom... para o Bahia não tem sido tão agradável assim frequentar o Rio de Janeiro em 2017.

Sem tempo para visitar suas belas praias ou curtir a agitada noite na Lapa, tem restado ao Esquadrão ir aos estádios cariocas para apanhar. Foram três derrotas nos três jogos que o time fez por lá neste Campeonato Brasileiro, contra Vasco (2 a 1 em São Januário), Botafogo (1 a 0 no Engenhão) e Flamengo (4 a 1 na Ilha do Urubu). Neste domingo, 29, às 16h (da Bahia), será a vez de encarar o Fluminense no palco maior, o Maracanã.

Outro mau sinal é que o Tricolor das Laranjeiras é justamente o grande carioca contra o qual o Bahia tem pior retrospecto histórico, com 20 derrotas, 15 empates e apenas oito triunfos em partidas oficiais. Fora de casa, ganhou três vezes, sendo que só uma delas no Maracanã – bem antes da última reforma, há 30 anos, no Brasileiro de 1987, por 1 a 0.

Em geral, no novo Maraca o Tricolor baiano bateu apenas o Botafogo: em 2013 por 2 a 1 e no ano seguinte por 3 a 2. E sofreu dois revezes, contra Flamengo e o próprio Flu.

Mas o mais curioso é que o desempenho recente do Bahia no Rio de Janeiro vinha sendo satisfatório até esta temporada. Desde que voltou a frequentar a Série A após sete anos de ausência, o Esquadrão havia atuado em 14 ocasiões na capital fluminense, com cinco triunfos, três empates e seis derrotas. Agora, soma a esses números três insucessos.

Entretanto, muito mais importante do que as referências históricas é vencer o confronto direto de hoje. Aquele que se der melhor estará quase reduzindo a pó o risco de rebaixamento. Um empate não chega a ser mau negócio para ambos, que somam 38 pontos, cinco acima da zona da degola. Um triunfo oferece a chance de abrir até oito pontos para o Z-4. Uma derrota pode fazer a zona ficar a apenas dois pontos de distância.

"O Fluminense é um time de tradição, história no futebol, respeitamos muito. É um confronto em que estamos iguais na pontuação, os dois vão querer vencer. Digo que nós temos uma boa equipe e que vamos tentar praticar o futebol, buscar o resultado. Vai ser um jogo difícil. Vi o Fla-Flu, tem muita qualidade no outro lado. Vamos tentar impor o jogo, ter uma condição, com uma equipe disciplinada", pregou o técnico do Bahia, Paulo César Carpegiani.

Escalação

Carpé instituiu para esta partida algumas novidades. A principal delas é a volta da dupla de armadores Allione e Régis. Eles não eram escalados juntos como titulares há mais de três meses. Allione figurou entre os 11 na última partida, e Régis entra no lugar de Mendoza, suspenso.

Na lateral esquerda, Juninho Capixaba volta de suspensão. Porém, fica no banco, preterido por Matheus Reis. E, no meio-campo, Juninho substitui o lesionado Edson.

adblock ativo