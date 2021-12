Bahia tenta superar trauma do Ba-Vi diante do Paysandu

Sorte daqueles que têm a chance de se levantar logo após um tropeço, ainda que dos mais feios. A derrota de 4 a 1 para o arquirrival Vitória, no sábado passado, foi dolorosa. Mas o Bahia não terá muito tempo para ficar se lamentando. Hoje, às 19h30, encara o Paysandu, outro adversário direto pelo G-4 da Série B. E agora o confronto será na Fonte Nova, o habitat tricolor.

O time paraense merece toda a atenção do Esquadrão, e não apenas pelo seu momento privilegiado na tabela, onde aparece na vice-liderança, com 22 pontos. Papão e Tricolor se enfrentarão três vezes em 15 dias: além da partida de hoje, se reencontram na outra quarta-feira, 15, em Belém, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto de volta será uma semana depois.

Por isso, como destaca o atacante Maxi Biancucchi, o triunfo diante da torcida seria fundamental para recuperar o moral da equipe e preparar o terreno para os duelos futuros: "A gente tem que saber que fez um jogo ruim, muito abaixo do que esperava. Mas temos agora esse jogo em casa, que será muito importante para reverter a imagem deixada. Vamos em busca dos três pontos que precisamos muito".

O Bahia está em 6º lugar, com 18 pontos. Para retornar ao G-4, terá que vencer e torcer por tropeços do Vitória, que enfrenta o Boa fora de casa, e do América-MG, que pega o Macaé no Rio de Janeiro. Todos os jogos da 11ª rodada acontecem hoje.

Para Maxi, no entanto, ainda que vença o Papão e mantenha a marca de único time com 100% de aproveitamento em casa (são quatro triunfos), o Tricolor terá de fazer muito mais para recuperar a credibilidade com o torcedor. "Não, não fica legal (a situação). Tomara que possamos ganhar esse jogo, mas temos que aprender com os erros que cometemos (no Ba-Vi). Não é hora de falar muito, mas de trabalhar. Hora de chamar a responsabilidade", opinou.

'Remendado'



Como obstáculo para sua recuperação, o Bahia estará um tanto remendado hoje. Os volantes Souza e Pittoni, que receberam respectivamente um cartão vermelho e o terceiro amarelo, desfalcam a equipe. O artilheiro Kieza e o lateral direito Tony, que não jogaram o clássico, continuam lesionados e nem sequer treinaram ontem. Outro contundido é o atacante Zé Roberto.

Outro problema é que os habituais meio-campistas substitutos, o volante Bruno Paulista e o meia Rômulo, estão servindo à seleção brasileira no Pan de Toronto. Yuri deve herdar a vaga de Pittoni. Eduardo e Tchô estão à disposição para o lugar de Souza. O técnico Sérgio Soares fez mais um treino fechado.

adblock ativo