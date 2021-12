Bahia tenta superar tabu de nunca ter vencido a Chapecoense

A campanha do Bahia no Brasileirão 2017 já atingiu algumas marcas históricas, entre elas, a melhor campanha na era dos pontos corridos com 20 clubes.

Entretanto, a busca por continuar sonhando por uma vaga na Libertadores, conquista que não ocorre desde 1989, esbarra na quebra de um tabu neste domingo, 26, às 18h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, no confronto contra a Chapecoense, pela penúltima rodada da Série A deste ano.

Nos três jogos do Bahia contra a equipe catarinense, são duas derrotas em 2012 e um empate este ano.

A esperança do torcedor Tricolor, que já garantiu mais de 30 mil ingressos vendidos até este sábado, 25, para quebrar mais esta escrita, tem fundamento no bom desempenho do Esquadrão nos jogos em Salvador. O Bahia tem a 5ª melhor campanha como mandante da competição, com 34 pontos em 18 jogos.

Além disso, o Tricolor baiano tem conseguido em 2017 superar algumas escritas da equipe em Campeonatos Brasileiros, especialmente jogando em casa. A mais antiga delas foi derrubada sobre o Cruzeiro, contra quem o Bahia não vencia pela Série A desde 1994.

Outros tabus quebrados este ano foram a voltar a vencer em Salvador rivais como Santos e Corinthians, o que não ocorria desde 2001, além do Vasco, terminando uma escrita que vinha desde 2003.

Fora de casa, apesar de ter a 4ª pior campanha como visitante, com apenas 15 pontos em 18 partidas, o Esquadrão ainda assim conseguir derrotar o Atlético-MG em Minas, resultado que não acontecia pela Série A desde 1985.

Do lado da Chapecoense, a equipe vem a Salvador também em busca de atingir uma marca na Série A: sua melhor campanha fora de casa.

Em 18 jogos, a Chape conquistou 21 pontos, apenas um ponto atrás da sua melhor marca, de 22 pontos em 2016. Atualmente na 12ª posição com 48 pontos, apenas um atrás do Bahia, a Chapecoense também precisa do triunfo para, assim como o Esquadrão, continuar lutando por uma vaga na Libertadores 2018 na rodada final.

Homenagem

Na partida deste domingo, o Bahia fará uma homenagem aos sete torcedores mortos na tragédia do desabamento da arquibancada da Fonte Nova em 2007 no jogo contra o Vila Nova, que completou dez anos neste sábado.

Além do tradicional minuto de silêncio antes do início do jogo, a programação contará ainda com um vídeo no telão sobre o tema, braçadeiras pretas no uniforme do Bahia e a presença de familiares e sobreviventes da tragédia.

