Bahia tenta superar escrita contra o Cruzeiro

O Bahia enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira, 4, na Arena Fonte Nova, às 21h50, e busca quebrar um tabu de 19 anos sem vencer o time mineiro. O último triunfo do Esquadrão, foi no distante 28 de agosto de 1994. Desde então, os clubes se enfrentaram 13 vezes com 11 vitórias da Raposa e dois empates.

Para o confronto, os números recentes também não animam o torcedor tricolor. O Cruzeiro lidera o campeonato com 34 pontos, 11 à frente do tricolor. No número de gols, a equipe mineira também deixa o Bahia para trás, com 21 gols a mais.

Diante de sua torcida, o Bahia tenta se recuperar da acachapante derrota diante da Lusa, em São Paulo, no último sábado, 31, por 4 a 2. Já o Cruzeiro vem de um triunfo atípico contra o Vasco em casa, no último domingo, 1º. por 5 a 3.

Pronto para o duelo

Na tarde desta terça, o técnico Cristóvão Borges comandou um treino em campo reduzido e jogadas de bola parada, finalizando a preparação da equipe para o jogo.

Rafael Miranda, que saiu machucado da partida contra a portuguesa, não joga. Mesmo não sendo detectada lesão na coxa, em exame de imagem, o atleta vai ser poupado. No seu lugar entra o volante Diones.

Já o meio-campo Anderson Talisca retorna ao time depois de cumprir suspensão de dois jogos, imposta pelo STJD.

Dúvidas no Raposa

Marcelo Oliveira tem dúvidas para formar seu ataque. Júlio Batista e Borges brigam por uma vaga no setor. Os outros titulares são os mesmos que enfrentaram o Vasco.

Quem volta a ser relacionado é o atacante Anselmon Ramon, fora desde o classíco contra o Atlético-MG, pela 9ª rodada.

Porém, o Cruzeiro sofre com muitos desfalques por lesão. Seis jogadores estão no departamento médico: o zagueiro Victorino; os volantes Nilton, Souza, Tinga; o meia Elber e o atacante Luan não jogam.

Dagoberto, diferente dos outros desfalques, não joga por estar suspenso. Foi expulso conta o Vasco e cumpre suspensão automatica.

