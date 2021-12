Bahia tenta sucesso em novo encontro com o São Paulo

O empate sem gols com o São Paulo, no último confronto entre as duas equipes pelo Brasileirão, deixou um certo “sentimento de frustração”, como desabafou Roger Machado, treinador do Bahia. Os dois gols perdidos por Fernandão fizeram falta ao Tricolor e deixaram a torcida e, principalmente, os jogadores, com um gostinho de ‘quero mais’, de que era possível, sim, ter saído vitorioso de São Paulo.

Mas nesta quarta-feira, 22, às 21h30, o Bahia tem nova chance de fazer diferente diante do tricolor paulista, sair do Morumbi com um resultado positivo e decidir em casa a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil com mais tranquilidade. Para isso, além de tudo, terá que ser bem mais eficiente no ataque.

Motivos para acreditar não faltam. O Bahia conseguiu jogar de igual para igual contra o São Paulo no último domingo, mesmo fora de casa, foi pouco ameaçado e ainda criou as melhores chances de gol na partida. O esquema com três volantes conseguiu anular o ímpeto ofensivo dos paulistas. Além disso tudo, os contra-ataques funcionaram.

E se isso ainda não é suficiente para acreditar, o atacante Artur Victor tem números para fazer qualquer supersticioso dizer sim, sem nem ao menos pestanejar.

O atacante de 21 anos já marcou cinco gols em 22 jogos com a camisa do Bahia. Por se tratar de um jogador de ataque, talvez os números em si não impressionem. Porém, o que chama atenção para os gols é um outro aspecto. Todas as vezes que Arthur balançou as redes, o Tricolor venceu.

As vítimas foram: Juazeirense (7 a 1), pelo Baianão; Salgueiro (3 a 0), pela Copa do Nordeste; Londrina (4 a 0), pela Copa do Brasil; e Corinthians (3 a 2) e Avaí (1 a 0), ambos pela Série A do Brasileirão.

“É importante [vencer toda vez que faz gol]. Espero fazer mais gols amanhã [quarta], para que a gente possa sair com um resultado bom e decidir em casa”, disse o camisa 98, que completou: “Nossa equipe está vivendo uma boa fase, então a gente vai para lá [Morumbi] para conquistar com um resultado bom”.

E tem mais. Entre os 20 clubes da Série A, o São Paulo é o pior mandante na temporada. Em 13 jogos, venceu apenas quatro, tendo um aproveitamento de 49%.

Ser um amuleto, personagem de superstição tricolor, não é por acaso. Artur é o terceiro jogador do Bahia que mais finalizou a gol neste Brasileirão – tem 11 chutes, atrás apenas de Gilberto e Rogério, ambos com 12 – e é o que mais deu assistência para a finalização dos companheiros, ao todo foram 11 em cinco jogos na Série A.

Parceria com Fernandão

No jogo desta quarta, o centroavante Fernandão, que vive uma seca de gols, será o titular no ataque tricolor – Gilberto está suspenso. O pequenino velocista, de 1,68 m, mostrou confiança no fim da má fase do companheiro de ataque.

“Fernandão é um cara super do bem. Por esses dias, ele até postou nas redes sociais que a fase dele – e a do Gilberto – não está sendo boa. Mas isso é normal para um atacante. Espero que ele possa reverter isso e possa fazer gols pra gente”.

E a confiança no triunfo tomou conta do elenco tricolor, inclusive de Roger Machado, segundo Artur. “Roger deu dicas pra gente fazer um bom jogo e pra conquistar um resultado importante”, disse.

