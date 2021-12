Bahia tenta retomar boa fase contra o Criciúma

Tentando retomar a boa fase no Campeonato Brasileiro, o Bahia estreia no segundo turno nesta quarta feira, 11, diante do Criciúma, às 21h, na Arena Fonte Nova.

O tricolor baiano, que tem novo presidente em exercício e eleito por voto direto dos sócios, busca acabar com a sequência de três derrotas seguidas. Para isso, conta com o incentivo do torcedor.

E, na relargada do Brasileirão, o Bahia espera reviver os bons momentos do inicio da primeira metade da competição, quando conquistou 8 pontos em 5 jogos.

A partida desta quarta é considerada um jogo de 'seis pontos' para as equipes, ambas com 23 pontos. O tigre está na frente do tricolor pelo número de vitórias e ocupa a 11ª colocação. O Esquadrão é o 13ª colocado. Os clubes também estão empatados no histórico de confrontos. São quatro triunfos para cada lado.

O confronto entre Bahia e Criciúma terá ingresso promocional. No setor norte, a meia-entrada irá custar R$ 15 e a inteira R$ 30.

Time modificado

A novidade para a partida é a entrada do volante Fabrício Lusa, no lugar de Fahel. O meia Anderson Talisca, que retorna de suspensão automática, pelo terceiro cartão amarelo, deve entrar no time titular, na vaga de William Barbio. Na lateral-direita, Angulo é mantido na posição.

Marquinhos Gabriel e Rafael Miranda continuam como ausências. Os jogadores tratam de lesões na coxa.

Nova formação

O Criciúma vem com esquema tático diferente da última partida, e vai adotar o 4-4-2 em Salvador. Com a mudança, o atacante Weldon dá lugar ao meia João Vitor, que volta de suspensão. Quem também retorna é o zagueiro Mateus Ferraz.

O técnico Silvio Criciúma, definiu Ewerton Pascoa como substituto de Serginho, suspenso e lesionado. O zagueiro irá fazer o papel de 1ª volante. No último treino, o meia Morais, o atacante Lins e o lateral Marlon foram poupados, mas o treinador conta com a dupla para o duelo.

adblock ativo