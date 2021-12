Bahia tenta replay de 2013 para terminar 1º turno no G-4

Quando foi a última vez que o Bahia venceu duas partidas seguidas fora de casa por uma competição nacional?

Aos que não gozam de boa memória, segue a resposta: o fato ocorreu nas já distantes 35ª e 37ª rodadas da Série A de 2013. Na ocasião, o Tricolor de Aço bateu em sequência, em solo inimigo, Náutico (1 a 0) e Cruzeiro (2 a 1). Os resultados foram essenciais na época para a fuga do rebaixamento.

Nesta sexta-feira, 14, o time comandado pelo técnico Sérgio Soares tem a grande chance de repetir o feito. Uma vez que, encara o Atlético-GO, às 21h30, no Serra Dourada, há exatas duas semanas do triunfo por 3 a 0 diante do ABC, em Natal. Em caso de uma nova vitória fora de casa, o Bahia pode findar o primeiro turno da Série B não só no tão sonhado G-4, mas também na liderança do certame nacional - é claro, se for beneficiado por uma combinação de resultados.

A tarefa, porém, não deverá ser nada fácil. Pois, apesar de figurar apenas em 14º, com 22 pontos, a três do Z-4, o Atlético-GO está há cinco jogos invicto - com quatro triunfos e um empate.

Cenário que tem deixado em alerta o elenco tricolor e, principalmente, Sérgio Soares. "É evidente a evolução do Atlético-GO. O time cresceu nos últimos jogos. Por isso, temos que valorizar muito a posse de bola no dia de amanhã (sexta-feira) para não corrermos errado e darmos chances", alerta o técnico do Bahia, em referência às polêmicas dimensões do Serra Dourada.

'Campão'

O gramado do estádio goiano (110 m x 75 m) tem medidas superiores às do padrão Fifa (105 m x 68 m). "O importante é estarmos compactados em campo. Precisamos atacar e defender em bloco. Estarmos alerta, principalmente no segundo tempo", ressalta o meia Tiago Real.

Para ele, uma vitória nesta sexta diante do Atlético-GO é essencial para "desgarrar" dos demais concorrentes ao acesso. "O Atlético é uma equipe rápida, vem motivada com a chegada de novo técnico. Mas precisamos vencer para nos distanciar. Este ano, a Série B está muito equilibrada. Precisamos somar pontos, dentro e fora de casa", conclui Real.

Dúvida

O Bahia entra em campo nesta sexta com dúvida no ataque. Sem Kieza, lesionado, o técnico Sérgio Soares mantém o mistério quanto ao nome do substituto. "Sem ele, vou pensar num jogador que tenha características semelhantes. Não podemos mudar muito a forma de o time de jogar", disse.

Neste cenário, Zé Roberto - que nesta quinta, 13, se atrasou, perdeu voo para Goiânia com o resto do elenco e teve de pegar outro - leva vantagem sobre Maxi, que volta a ficar à disposição após lesão. No Atlético-GO, o volante Feijão, emprestado pelo Bahia, não atua.

