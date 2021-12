Bahia tenta quebrar tabu diante do Goiás no Serra Dourada

O estádio Serra Dourada tem se mostrado um obstáculo e tanto para o Bahia ao longo da história - pelo menos quando o adversário é o Goiás, maior time do estado. Em toda a sua htrajetória, o Esquadrão de Aço jamais bateu o Esmeraldino na capital goiana. Foram até agora 17 jogos, com oito derrotas e nove empates.

A oportunidade ideal para acabar com essa escrita se apresenta nesta terça-feira, 7, às 21h30, quando o Tricolor visita Goiânia pela 7ª rodada da Série B. O Goiás, rebaixado da Primeira Divisão em 2015 e tido por isso como um dos favoritos ao acesso neste ano, não começou bem o campeonato: é apenas o 15º colocado, com cinco pontos e oito gols sofridos.

Há de ser levado em consideração que o time de Enderson Moreira até agora não jogou de fato em casa. Punido pelo STJD por conta de confusão num jogo do ano passado, contra o Coritiba, o Alviverde mandou suas duas primeiras partidas na Série B no interior, em Itumbiara - e empatou ambas.

O retorno será justamente contra o Bahia - fator que, claro, motiva o adversário e preocupa o técnico tricolor Doriva: "Sem dúvida alguma o Serra Dourada sempre foi uma arma do Goiás. Estão vivendo um início ruim de competição, então a gente tem que tirar o melhor proveito disso".

O técnico lembrou que o Tricolor vive momento oposto: "A confiança dos jogadores deles está abalada pelo momento de oscilação, é natural. Já a gente tem que entrar confiante pela partida que fizemos na sexta", disse, sobre o triunfo por 3 a 0 sobre o Paysandu.

Um problema a menos

Ainda sobre o desafio que o Serra representa, o Bahia terá um problema a menos nesta terça: as famosas dimensões do gramado, de 110 m x 75 m, que o colocavam como um dos maiores do país, foram reduzidas para o padrão de 105 m x 68 m. "Eles tiravam proveito disso por estarem adaptados. O campo padronizado deixa o jogo igual. É um fator necessário para melhorar o futebol brasileiro", comemorou o técnico Doriva.

A história, porém, mostra que o problema tem sido mesmo o Goiás: o Bahia já alcançou sucessos marcantes contra os outros times que jogam no Serra Dourada. Nos últimos anos, por exemplo, conseguiu quatro triunfos sobre o Atlético-GO (dois 1 a 0, em 2011 e 2012, 3 a 0 em 2009 e 2 a 1 em 2007). Contra o Vila Nova, foram duas vitórias: 4 a 0 em 2010 e 3 a 2 em 2007.

Caso vença, o Tricolor quebraria outros tabus, esses momentâneos. O time ainda não ganhou fora de casa na Série B, não conseguiu vencer duas partidas seguidas e o seu artilheiro, Hernane, não marcou fora da Fonte Nova.

Os três pontos também garantiriam o Esquadrão dentro do G-4. "Cada jogo tem sua particularidade. Esse é fora de casa, contra um adversário de tradição, mas nossa ideia é dar sequência no momento bom", finalizou Doriva.

A equipe tem apenas um desfalque: o atacante Edigar Junio voltou a sentir dores na coxa esquerda e foi vetado. Luisinho e Thiago Ribeiro brigam pela vaga. Por outro lado, o lateral esquerdo Moisés, recuperado de lesão muscular, foi relacionado e deve ser o titular do setor.

