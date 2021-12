Bahia tenta quebrar marca de 32 anos sem vencer Coritiba no Brasileirão

O Bahia recebe o Coritiba no próximo sábado, 29, na Arena Fonte Nova, e busca quebrar um tabu de 32 anos contra a equipe paranaense em Campeonatos Brasileiros. Ao todo, foram 27 partidas, com nove triunfos do Coxa, três do Esquadrão e 15 empates. A última vez que o Bahia venceu foi em 1985.

Contando todas as competições, são 18 anos ou 19 jogos sem vencer, sendo o último triunfo em 1999 pela Copa do Brasil. Dos 43 jogos já realizados, o Bahia venceu seis, o Coritiba 13 e houve 24 empates. O Tricolor marcou 43 gols e sofreu 51.

O meia Zé Rafael, ex-Coritiba, está motivado para quebrar essa marca incômoda. “Isso é só estatística. Tem que sempre estar quebrando essas marcas, principalmente por estar desse lado. Acho que estava presente em 2014, quando o Bahia perdeu. Agora, do lado de cá, nossa equipe tem totais condições de reverter esse tabu”, afirmou.

Treino

Após o recebimento da posse da 'Cidade Tricolor', o elenco do Bahia treinou no Fazendão na tarde desta terça-feira, 26, em preparação para enfrentar o Coritiba. O grupo participou de um treinamento técnico com bola em metade do campo. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no triunfo contra o Grêmio saíram mais cedo do treino.

O zagueiro Jackson e os laterais Wellington Silva e Armero seguem em tratamento.

