Bahia tenta quebrar invencibilidade do Globo no Nordestão

Messi, Miller, Romarinho, Rivaldo... Num primeiro momento, parece até uma seleção de artilheiros. Mas não é nada disso. Trata-se, na verdade, de jogadores homônimos de famosos que se encontraram no elenco do Globo, o clube potiguar que o Bahia visita nesta quarta-feira, 18, às 21h20, em Ceará-Mirim, pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Nordeste.

Diante do vice-campeão do Rio Grande do Norte, o Tricolor terá pela frente um árduo desafio. Seu ataque precisará manter a eficácia recente, que rendeu seis gols nas últimas duas partidas. Afinal, nesta temporada, o invicto Globo nem sequer foi vazado. Sua defesa permanece imbatível.

Pela Copa do Nordeste, a equipe potiguar acumula dois empates em 0 a 0. Pelo Estadual, é líder isolado, com 100% de aproveitamento. Em três confrontos, somou três vitórias, sete gols marcados e nenhum sofrido.

Esse retrospecto, porém, não abala a confiança do lateral direito tricolor Railan: "Eles não vão ficar imbatíveis e sem levar gol o tempo todo, não é? Precisamos muito dessa vitória e não mediremos esforços para conquistá-la".

Fundado há dois anos e meio, o Globo, que teve ascensão local meteórica, homenageia no nome a Rede Globo e, nas cores, a Alemanha.

Railan tratou com bom humor o fato de o adversário reunir vários xarás de estrelas do futebol. "Rapaz, eu já ouvir falar do Messi, o goleiro deles. Espero que seja que nem o Messi da Argentina, baixinho. Só vou colocar por cobertura", brincou, aos risos.

Parceria

Em tom mais sério, Railan opinou que uma arma para vencer é reeditar a parceria com seu 'amigo-irmão' Kieza.

"No último jogo, contra o CRB (empate em 3 a 3, em Maceió, quarta-feira passada), cruzei no primeiro pau e ele marcou. Já falei para o Kieza para ficar esperto contra o Globo porque, quando eu tiver chance, vou deixá-lo de frente para o gol", prometeu.

Artilheiro do Bahia na temporada, com três gols, o atacante Kieza está ciente da missão desta quarta e garantiu que cobrará as prometidas assistências do lateral-direito.

"Railan falou, vai ter que cumprir agora. E farei de tudo para fazer o gol. Estamos num bom momento e precisamos mantê-lo", afirmou.

Ele ainda não sabe com quem formará a dupla de ataque. Isto porque, no treino de terça pela manhã, antes do embarque para Natal, o técnico Sérgio Soares demonstrou ter dúvida sobre quem será o companheiro de Kieza.

Com cerca de 20 minutos de treinamento, Soares substituiu Maxi Biancucchi por Leo Gamalho, que ocupou o posto até o final da atividade.

Lesionado

O técnico tricolor ganhou um problema de última hora. O meia-atacante Willians Santana sentiu dores numa coxa, após o treino de segunda-feira e terça acabou vetado.

Em seu lugar, Sérgio Soares escalou o paraguaio Wilson Pittoni. Por outro lado, recuperado de um entorse no tornozelo direito, o volante Bruno Paulista volta à titularidade.

O Bahia ainda não poderá contar com o meio-campista Souza, recém-contratado do Cruzeiro em troca com o lateral esquerdo Pará. Ele ainda não foi regularizado junto à CBF.

Ex-meia do América-RN, o técnico Leandro Sena não possui desfalques no Globo.

