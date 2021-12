Bahia tenta o primeiro triunfo fora do Nordeste

O atual bicampeão baiano e finalista da Copa do Nordeste precisará provar neste sábado, 26, que não está preso às suas amarras regionais. Às 21h, em Lucas do Rio Verde (MT), enfrentará o Luverdense pela 28ª rodada do Brasileiro da Série B.

Caso não vença, corre risco de perder vaga no G-4, grupo dos times que ascendem à elite do futebol nacional. Basta que haja um vencedor no duelo de hoje, às 16h30, entre Sampaio Corrêa e Santa Cruz, que possuem 44 pontos. O Esquadrão é o 4º colocado, com 46, mas, mesmo que empate e chegue a 47, perderia a posição no primeiro critério de desempate, o número de vitórias.

A dor de cabeça tricolor é que o time ainda não venceu uma só partida fora do Nordeste durante toda a temporada de 2015. Na Copa do Brasil, ficou no 0 a 0 com o Nacional, no Amazonas, e com o próprio Luverdense, no Mato Grosso. Na terceira fase, levou 3 a 0 do Paysandu, no Pará.

Já pela Série B, os únicos triunfos como visitante foram contra CRB, em Alagoas, e ABC, no Rio Grande do Norte, ambos por 3 a 0. No total do campeonato, a equipe jogou fora do Nordeste sete vezes. Foram derrotas para Bragantino (2 a 0), Paraná (1 a 0) e Criciúma (2 a 1), além de quatro empates: 0 a 0 com Macaé e 1 a 1 com América-MG, Atlético-GO e Mogi Mirim.

Em competições nacionais ou internacionais, o desempenho tricolor fora de casa é pífio em 2015. Na Sul-Americana, caiu ao ser goleado pelo Sport, em Pernambuco, por 4 a 1. Nesta Série B, tem apenas a 9ª melhor campanha como visitante, com duas vitórias, seis empates e cinco derrotas.

O desafio aumenta ao se lembrar que o Bahia só encarou o Luverdense no campo rival duas vezes na história, e sequer marcou gols. Em 2013, também pela Copa do Brasil, sofreu 2 a 0. Para piorar, o time mato-grossense, 11º na Série B com 38 pontos, vem em ascensão. Com 17 pontos, fechou a 27ª rodada com a melhor campanha do returno.

"A equipe deles sabe muito bem jogar dentro de casa. Precisaremos também nos adaptar ao gramado, que é diferente do qual estamos acostumados. Com certeza, teremos muitas dificuldades", disse o meia Tiago Real.

