Bahia tenta manter freguesia do Sport

Passaram-se apenas dois meses da maior conquista do Bahia em 15 anos. Ou seja, as lembranças ainda estarão bem vivas na memória dos tricolores que irão neste domingo, 30, à Fonte Nova para a reedição daquela final. Às 16h, o Tricolor volta a enfrentar o Sport, desta vez pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O cenário será o mesmo. A histórica freguesia do Leão da Ilha quando enfrenta o Bahia também estará, como sempre, em evidência. Porém, a maioria dos personagem serão novos, numa versão repaginada (e bem menos glamourosa) da decisão regional.

Dos 11 titulares que protagonizaram o triunfo do Esquadrão, por 1 a 0, apenas cinco estão na escalação provável para a tarde de domingo. O goleiro Jean, os zagueiros Tiago e Lucas Fonseca, o volante Renê Júnior e o meia Zé Rafael têm participação garantida. Já o armador Régis, um possível sexto elemento, briga por posição com Vinicius, que só chegou ao Bahia durante o Brasileirão.

Mesmo com a chance de ficar no banco, como ocorreu nas duas últimas partidas, Régis – que atua no Tricolor emprestado pelo próprio Sport – tem boa expectativa para o jogo: “A Copa do Nordeste foi um momento marcante para o clube e para mim. Tenho muito respeito pelo Sport, amigos lá, mas agora defendo as cores do Bahia e vou fazer o meu melhor por esse clube”.

Do lado rubro-negro, serão ainda menos personagens do jogo de dois meses atrás. Quatro aparecem nas prévias divulgadas pela imprensa pernambucana: o goleiro Magrão, os laterais Raul Prata e Mena, e o zagueiro Henríquez. Destaques da equipe e titulares na decisão contra o Bahia, Diego Souza e André não jogam. Estão suspensos, assim como o volante Rithely. O lateral Samuel Xavier, poupado, será outro desfalque.

Freguesia

A derrota diante do Bahia na final do Nordestão-2017 passa longe de ter sido o único fracasso do Sport no confronto histórico com o rival nordestino. A freguesia é grande. Em mata-matas, como foi a decisão citada, o Tricolor se deu bem em sete dos nove encontros. Só perdeu na Sul-Americana de 2015 e no Nordestão de 1994.

No geral, em 44 duelos oficiais, o Esquadrão conquistou 22 triunfos contra oito do Sport, e houve 14 empates. Pela elite do Brasileiro, o Bahia venceu 11 das 24 partidas disputadas. O Leão ganhou cinco e houve oito igualdades.

Quando o assunto são os jogos com mando de campo do Tricolor em qualquer competição oficial, a situação fica ainda mais crítica para o Sport, que levou a melhor apenas uma vez: 2 a 1 no Brasileirão de 1989. De resto, aconteceram 19 jogos, com 12 triunfos do Bahia e sete empates.

Para manter o tabu de 28 anos sem perder na Fonte para o rival, o Bahia conta com a volta do atacante Rodrigão, recuperado de lesão. E o volante Matheus Sales retorna após cumprir suspensão.

Bahia x Sport - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 16h

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Cristhian Passos Sorence (Trio de Goiás)

Bahia - Jean, Éder (Régis Souza), Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis, Renê Júnior, Matheus Sales, Zé Rafael e Vinícius (Régis); Mendoza e Rodrigão. Técnico: Jorginho

Sport - Magrão, Raul Prata, Henríquez, Ronaldo Alves e Sander; Patrick, Rodrigo, Everton Felipe e Mena; Thomás e Juninho. Técnico: V. Luxemburgo.

