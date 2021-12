Bahia tenta manter boa sequência no Brasileirão diante do Atlético-MG

O Bahia volta a campo nesta segunda-feira, 30, diante do Atlético-MG, na Arena Fonte Nova, tentando manter a boa sequência de resultados em casa, após o triunfo no clássico Ba-Vi e na Sul-Americana, diante do Cerro (URU). A bola rola às 20h na capital baiana em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este importante confronto, o técnico Enderson Moreira não poderá contar com o meia atacante Zé Rafael, nem com o zagueiro Lucas Fonseca, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O goleiro Douglas e o lateral-direito Nino Paraíba, lesionados, também estão fora do embate.

Já no time mineiro, o principal desfalque será o lateral-esquerdo Fábio Santos, que sofreu uma entorse no tornozelo. Por outro lado, o treinador Thiago Larghi terá os retornos de Luan e Matheus Galdezani, além do meio-campista Cazares.

A arbitragem da partida que será realizada em Salvador fica por conta de Wilton Pereira Sampaio. O juiz será auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires.

