Bahia tenta interromper sequência do Athletico-PR e se consolidar no topo

O Bahia entra em campo nesta quinta-feira, 24, às 21h30, em Pituaçu, com o objetivo de tentar consolidar se consolidar no Brasileirão da Série A. Apesar do desempenho aquém do Tricolor no último jogo, em empate sem gols contra o Corinthians, a equipe comandada por Dado Cavalcanti ocupa a 7ª posição, com oito pontos, tendo chance de dar um salto na tabela, a depender da combinação de alguns resultados.

Para que isso aconteça, entretanto, o Tricolor de Aço terá um duro adversário pela frente e que vem fazendo um início de Brasileirão ainda mais consistente, sendo o líder do campeonato até esta 5ª rodada, mas tendo ainda um jogo a menos: o Athletico-PR. Sob a batuta do português Antônio Oliveira, o Furacão ainda não sabe o que é perder na competição, tendo 100% de aproveitamento nos 4 jogos que disputou.

Se for levar em consideração os primeiros cinco jogos do Esquadrão no Campeonato Brasileiro, uma dúvida irá pairar na cabeça do torcedor sobre qual Bahia estará em campo nesta quinta. Após uma arrasadora estreia de 3 a 0, contra o Santos, o Tricolor teve desempenhos ruins que culminaram no empate e derrota para RB Bragantino e Internacional, respectivamente.

A ‘redenção’ viria na 4ª rodada, onde o time baiano venceu o Ceará dentro da Arena Castelão, com dois gols de Gilberto, depois de sair atrás no placar. No entanto, quando poderia conquistar o segundo triunfo e tentar embalar na tabela de classificação, o Bahia obteve um empate sonolento contra o Corinthians, dentro de seus domínios.

Ausências e retornos

O duelo diante do Furacão pode marcar o retorno da dupla de laterais Nino Paraíba e Juninho Capixaba entre os titulares de Dado Cavalcanti. Após cumprir suspensão no STJD, o lateral-direito volta a ficar à disposição do comandante e já deve reassumir o posto dos onze iniciais na vaga de Renan Guedes.

Já Juninho Capixaba entra no lugar de Matheus Bahia, após o jovem lateral-esquerdo ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate contra o Alvinegro paulista. A última vez que o atleta começou uma partida entre os titulares acontece há mais de três meses, no dia 13 de março, na derrota do Tricolor no clássico Ba-Vi, pela Copa do Nordeste.

Em entrevista coletiva realizada na quarta-feira, 23, na sala de imprensa da Cidade Tricolor, Juninho Capixaba falou sobre o seu retorno aos onze iniciais e garantiu estar preparado para reassumir a responsabilidade.

“Estou preparado. Sempre falei para o Dado e toda a comissão. Trabalhando diariamente, nos treinamentos. Estou bem fisicamente. Creio que vou fazer um jogo seguro para recuperar minha confiança. Se possível, vou fazer uma grande partida para voltar a ser o Juninho que todos conhecem”, garantiu o lateral.

Pelo lado do Athletico-PR, a principal ausência ficará por conta do atacante Matheus Babi, que também irá cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O provável substituto para ocupar a posição deve ser Renato Kayzer. Outra dúvida para o treinador Antônio Oliveira será o retorno ou não do meio-campista Nikão, em fase final de transição aos gramados.

Retrospecto complicado

O passado recente dos duelos entre Esquadrão e Furacão é outro aspecto que pesa negativamente para o time baiano. Desde 2017, as equipes se enfrentaram 10 vezes, tendo o Athletico-PR levado a melhor em seis delas, enquanto o Bahia venceu apenas três. Nesse período, o Rubro-Negro paranaense ainda pôs fim na boa campanha tricolor na Copa Sul-Americana de 2018, que durou até as quartas de finais.

Quando observado o panorama geral dos confrontos, a diferença fica ainda mais desfavorável ao Tricolor de Aço. Nas 38 oportunidades que os times se enfrentaram, foram 19 vitórias do Athletico-PR contra apenas nove do Bahia, além de 10 empates. No entanto, se for levar em consideração as 20 partidas ocorridas em Salvador, o Esquadrão possui uma leve vantagem, com sete triunfos a seis.

