Bahia tenta iniciar uma retomada após fracasso no Nordestão

Depois de um retumbante fracasso como o de ser eliminado logo na primeira fase do Nordestão, nada melhor do que a energia do lar para se restabelecer. E é assim, com as raízes fincadas em Salvador, que o Bahia inicia hoje sua maratona de jogos pelo Baiano.

A estreia tricolor na competição ocorre hoje, às 17h, contra o Galícia, na Fonte Nova. A partida em casa, com um claro favoritismo e o time completo, pode ser o que o time precisa para engrenar na temporada.

"Esse grupo está entrando no Campeonato Baiano totalmente focado no título. O Bahia é time grande e, a partir de hoje, tem que se comportar como tal", comentou o técnico Marquinhos Santos

A partir daí, o Bahia emenda mais cinco jogos seguidos em Salvador. A questão é que esta fase do Baiano divide as oito equipes em dois grupos. As de um grupo enfrentam as do outro. E na chave oposta à do Esquadrão, o Grupo 2, estão, além do Galícia, o Vitória e a Jacuipense, que, embora fundada em Riachão do Jacuípe, atualmente manda seus jogos na capital do estado.

A exceção do grupo é o Vitória da Conquista. No entanto, seu jogo de ida com o Bahia, que ocorre em 19 de fevereiro, tem mando de campo tricolor. A volta, em 16 de março, será o único jogo do Esquadrão fora de Salvador nesta fase do Baiano.

Daqui para lá, serão seis jogos seguidos em sua cidade sede. Nem a estreia do time pela Copa do Brasil atrapalhará a sequência. Embora fora de casa, contra o Villa Nova-MG, ela só ocorre em 19 de março.

Após pegar o Galícia hoje, sua sequência de adversários é: Jacuipense, em Pituaçu, no dia 12, Vitória da Conquista, na Fonte Nova, Vitória, no dia 23, em Pituaçu, Galícia, 5 de março, em Pituaçu, e Jacuipense, 9 de março, na Fonte Nova.

Destas seis partidas, apenas a do Vitória, por ser o time visitante, o Bahia terá minoria da torcida. Dez por cento do estádio é o que estará reservado para a galera tricolor.

Neste meio tempo, é usar a torcida para recuperar as forças rumo à redenção na temporada de 2014.

"Sou muito tranquilo com relação a minhas convicções. Acompanho o futebol como o todo. A minha experiência me permite dizer que o Bahia, time que eu escolhi dirigir, até porque tive outras propostas, me passa plena certeza de seu potencial. O Bahia é um gigante adormecido. Dentro de um planejamento, vai acordar logo", declarou Marquinhos, que alertou para o outro lado de se passar tanto tempo junto a seu torcedor.

"A diretoria vai precisar de paciência e não pensar como o torcedor, que vai cobrar resultados logo hoje. Mas, o pensamento imediatista do torcedor tem sua razão. Ele tem que ser passional mesmo e cobrar os resultados", finalizou.

