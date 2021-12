Bahia tenta esquecer derrota e foca no Tupi-MG

O Bahia não teve tempo de digerir a derrota para o Londrina. Nesta quarta-feira, 5, o Tricolor treinou forte já pensando no Tupi-MG, adversário deste domingo, 9, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Como de costume, os atletas que participaram por mais de 45 minutos do jogo contra o Tubarão fizeram apenas um treino regenerativo no hotel, ainda em Londrina. Os jogadores que não participaram do duelo desta terça foram a campo no CT do Londrina e foram submetidos a um treino com bola comandado pelo técnico Guto Ferreira.

Os atletas que não viajaram com a equipe fizeram um treinamento em campo reduzido e de finalização, junto com jogadores do sub-20, em Salvador.

Para a partida do domingo, Guto não poderá contar com Moisés, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A próxima atividade do Esquadrão está programada para esta quinta-feira, 6, às 15h, no Fazendão.

