Bahia tenta emplacar nova sequência de três triunfos

Responda rápido: nesta Série B, o Bahia já emplacou três triunfos seguidos? Quem disse que sim, acertou, mas este fato só ocorreu uma vez, lá no começo do Campeonato Brasileiro. Após empatar na estreia com o América, em Minas Gerais, o tricolor sapecou 4 a 1 no Mogi Mirim, em Pituaçu; 3 a 0 no CRB, em Alagoas; e 1 a 0 no Paraná, na Arena Fonte Nova. Será que chegou a hora de repetir o feito, na tarde deste sábado, 31, contra o líder Botafogo, no Rio de Janeiro?

Duas vitórias seguidas, o Bahia conseguiu três vezes na competição nacional: Bahia 2x0 Paysandu e Bahia 1x0 Oeste; ABC 0x3 Bahia e Bahia 4x1 Boa Esporte; e a atual sequência, Oeste 0x1 Bahia e Bahia 1x0 Criciúma.

Uma das causas para que o tricolor não obter mais vitórias - dos cinco primeiros é o que tem menos (14) - nesta Série B é o fraco desempenho fora de casa. Longe de Salvador, o Esquadrão obteve apenas três vitórias (3x0 CRB, 3x0 ABC e 1x0 Oeste), empatou oito vezes (1x1 América-MG, 0x0 Macaé, 0x0 Sampaio Corrêa, 1x1 Atlético-GO, 1x1 Mogi Mirim, 2x2 Ceará, 2x2 Luverdense e 0x0 Paysandu, e perdeu cinco (Bragantino 2x0, Vitória 4x1, Criciúma 2x1, Santa Cruz 2x1 e Paraná 1x0).

Entrevistado na quinta, 29, no programa Globo Esportes, o técnico Charles Fabian falou sobre seu antecessor Sérgio Soares, que é adepto de um futebol muito ofensivo e deixou a entender que isso pode ter tirado pontos preciosos do Bahia na Série B. "Também gosto de atacar, prefiro ver um treinador que jogue pra frente do que um retranqueiro, mas meus times sempre atuam com equilíbrio. Vai marcar, vai jogar, vai. É preciso mostrar um futebol compacto nos três setores: defesa, meio-campo e ataque", afirmou.

Charles também ressaltou a confiança no zagueiro Gabriel Valongo, no volante Souza e no atacante João Paulo Penha, que se tornaram titulares quando ele assumiu o comando do time, que com ele está invicto há três jogos na Série B - empate com o Paysandu, por 0x0, e triunfos de 1 a 0 sobre Oeste e Criciúma.

