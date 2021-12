Bahia tenta bater o Atlético no Independência

Caiu no Horto, tá morto", diz uma das máximas futebolísticas criadas recentemente em torno do Atlético Mineiro, atual campeão da Libertadores da América.

O time mineiro, adversário do Bahia nesta quarta-feira, 14, às 19h30, foi dono de uma campanha irrepreensível no estádio Independência durante a conquista continental. A praça, palco do jogo de logo mais, fica encravada no bairro do Horto, na cidade de Belo Horizonte.

Desde o título inédito, os números do Galo em seus domínios, porém, apresentam brusca recessão. São dois jogos e apenas um ponto amealhado no período (aproveitamento de 16,6%).

No entanto, o Atlético tem um histórico amplamente favorável para o confronto com o Bahia. Na casa do adversário, o Esquadrão não vence o alvinegro desde 1985. O último triunfo tricolor aconteceu há 10 anos.

Hoje o Bahia ocupa a nona colocação com 19 pontos e está a dois pontos do G-4. Já o Galo está em 16º e tem o mesmo número de pontos da Portuguesa (12), primeiro time do Z-4.

Difícil missão

O Esquadrão vai ao Horto com uma missão difícil, mas não impossível. Pelo menos foi o que garantiu o atacante Wallyson, ex-jogador do Cruzeiro e experiente nos duelos contra o Galo. "Uma coisa que nós não podemos é deixar de contra-atacar. Se ficarmos esperando o jogo, vamos acabar perder", afirma Wallyson.

Poupado, o atacante Wallyson não participou do último coletivo, mas não preocupa e vai a campo. Ele formará a dupla de ataque com Fernandão. O esquema com três volantes está mantido com Fahel, Hélder e Rafael Miranda.

Sem o zagueiro Titi, expulso no jogo contra o Grêmio, Cristóvão não fez mistério e trabalhou com Lucas Fonseca formando a dupla de zaga com Rafael Donato. Outra novidade é o retorno do lateral Madson, que cumpriu suspensão na partida de domingo.

O mais novo contratado do clube, William Barbio, teve o nome divulgado no BID da CBF, está com as documentações regularizadas e será opção no banco de reservas.

Mistério no Galo

O técnico Cuca manteve o mistério do time que vai começar o jogo contra o Bahia. No entanto, o comandante deve manter a mesma base que atuou nas últimas partidas.

O atacante Diego Tardelli participou do treino, mas reclamou de dores na coxa esquerda e não foi relacionado para o confronto. Ele havia sido sacado do time pelo mesmo motivo no jogo anterior, contra o Náutico, no domingo.

O recém-contratado do Internacional, Dátolo, treinou entre os titulares mas deve ficar como opção no banco de reservas.

O zagueiro Réver, que deixou o treino de segunda, 12, mancando e passou a ser dúvida, foi liberado pelo departamento médico, participou normalmente das atividades desta terça e está confirmado no time. Guilherme, por sua vez, mesmo já trabalhando com bola, ainda não adquiriu 100% da forma física e não foi relacionado.

