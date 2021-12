Bahia tem vídeo e treino tático antes de duelo diante do Fortaleza

Na tarde desta sexta-feira, 3, o elenco do Bahia encerrou a preparação para o confronto diante do Fortaleza, pela sequência do Campeonato Brasileiro da Série. As atividades no CT Evatisto de Macedo foram voltadas para a parte tática.

Antes da bola rolar na Cidade Tricolor, o elenco assistiu um vídeo, produzido pelo DADE (Departamento de Análise e Desempenho), sobre o adversário de amanhã.

Já no gramado, os jogadores abriram as atividades com um aquecimento e, em seguida, participaram de um trabalho tático, sob o comando do técnico Diego Dabove. O comandante chegou a parar a atividade várias vezes para passar instruções aos jogadores.

Os atacantes Thonny Anderson e Índio Ramirez participaram um trabalho com bola no campo 2 do CT, com os auxiliares Guilhermo Formica e Walter Ribonetto. Já Ronaldo, fez um treino físico também no gramado. Recuperado da lesão na costela, o goleiro Danilo Fernandes trabalhou fundamentos da posição.

Após os trabalhos, o grupo seguiu concentrado no CT para o clássico nordestino.Os tricolores baiano e cearense se enfrentam neste sábado, 4, às 21h, no estádio de Pituaçu, em Salvador.

