Bahia tem última chance de derrotar integrante do G-8 no 1º turno

No último domingo, o Bahia sofreu sua sétima derrota no Campeonato Brasileiro. O adversário foi o Santos, terceiro colocado da competição com 30 pontos, que chegou a 3 a 0 com certa facilidade.

Coincidência ou não, todas os resultados negativos do Tricolor nesta Série A foram diante de equipes que atualmente integram o G-8 da Série A. Longe de Salvador, o Esquadrão perdeu para Corinthians (1º colocado - 3 a 0), Grêmio (2º - 1 a 0), Botafogo (7º - 1 a 0) e Vasco (8º - 2 a 1), além do Santos. Na Fonte Nova, o time azul, vermelho e branco foi superado por Flamengo (4º lugar - 1 a 0) e Palmeiras (5º - 4 a 2).

Dos oito primeiros da competição, falta só enfrentar o Sport, adversário deste domingo, às 16h, na Fonte Nova, pela 17ª rodada. Será a última chance de derrotar um dos ponteiros neste primeiro turno, já que, nos dois jogos derradeiros, o Tricolor encara Chapecoense e São Paulo, que lutam contra a degola.

O Leão pernambucano é o sexto colocado, com 24 pontos, e único entre os dez melhores do Brasileirão que ainda não enfrentou o Bahia.

O Cruzeiro, na nona posição com 22 pontos, e a Ponte Preta, 10º com 21, perderam para o Esquadrão por 1 a 0 (Fonte Nova) e 3 a 0 (Moisés Lucarelli), respectivamente.

Os outros times derrotados pelo Tricolor foram os ameaçados Atléticos – 2 a 0 para cima do Galo, 6 a 2 contra o do Paraná, e 3 a 0 frente ao de Goiás, lanterninha.

Os resultados ruins contra as principais equipes da competição fazem o treinador Jorginho aceitar a realidade. “A gente tem que entender que hoje o nosso campeonato é justamente fugir o mais rápido possível da zona perigosa. Mas acho que dá para pensar em um pouquinho mais, se a gente conquistar os nossos pontos em casa e fizer boas partidas fora”, analisou o técnico, após a derrota para o Peixe.

Retornos

Para enfrentar o Leão da Ilha, Jorginho deverá poder comemorar o retorno do centroavante Rodrigão, desfalque contra Avaí, Atlético-MG e Santos por conta de uma luxação num dos dedos do pé esquerdo.

Quem certamente estará à disposição é o volante Matheus Sales, depois de cumprir suspensão. Na lateral direita, Eduardo está fora por ter recebido o terceiro amarelo.

