Bahia tem treino técnico na Cidade Tricolor para duelo contra o Furacão

Após folga na segunda-feira, o elenco do Bahia se reapresentou nesta terça, 22, no CT Evaristo de Macedo, com o intuito de se preparar para o duelo contra o Athletico-PR, pela 6ª rodada do Brasileirão da Série A.

Os jogadores que vem atuando com mais frequência fizeram apenas exercícios físicos na academia da Cidade Tricolor. Os demais foram a campo e, sob o comando de Dado Cavalcanti, realizaram atividades para aprimorar a parte técnica.

A primeira teve o intuito de trabalhar as trocas de passe e finalizações ao gol. Logo em seguida, o treinador aplicou um trabalho voltado à posse de bola, mas em campo reduzido.

Em processo de recuperação de uma lesão na coxa, o meio-campista Matheus Galdezani ficou entregue ao departamento de fisioterapia do clube.

O Esquadrão volta ao batente nesta quarta-feira, 23, quando encerra a preparação para o duelo diante do Furacão. Bahia e Athletico-PR se enfrentam na quinta, 24, às 21h30, no estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu), em Salvador.

