Bahia tem terceira derrota consecutiva na Série A

A queda de rendimento do Bahia teve mais um episódio com a terceira derrota consecutiva na Série A. Desta vez, para o Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, por 2 a 1. Os seis desfalques no time titular - Diego Macedo, Lincoln, Rhayner e Uelliton, machucados, Fahel e Titi, suspensos - pesaram neste domingo, 1º. O Tricolor acabou derrotado, ainda que o Chapé fosse inferior tecnicamente.

Após um primeiro tempo sem lances de brilho, o time da casa abriu o placar no início da etapa complementar, com Abuda, aos 8 minutos. O Chapé ainda aumentou aos 25, com Alemão. O Esquadrão só fez o seu com Demerson, aos 40, ficando sem tempo para buscar o empate.

Com a derrota, o Bahia se complicou na tabela. O Tricolor agora é o 15º, com oito pontos, mas tem um jogo a menos que os adversários. A partida acontece na próxima quarta, às 21h. Enquanto os demais clubes param por conta da Copa do Mundo, o Esquadrão enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro. O confronto, válido pela 5ª rodada, foi adiado por conta da greve dos policiais em Recife, na segunda semana de maio.

O jogo - Tudo o que precisa ser dito sobre o primeiro tempo pode ser resumido em uma sentença: sofrível. Os atletas de Bahia e Chapecoense trocaram passes e se deslocaram em campo, mas nada conseguiram criar.

Se o discurso há algumas semanas era o de que o time conseguia criar as oportunidades, mas pecava na hora de finalizar - principalmente pela ausência de um centroavante -, o mesmo não pode ser dito do jogo de ontem. Pittoni, Branquinho e Maxi sumiram em campo e deixaram toda a responsabilidade da armação com Talisca. O meia, por sua vez, abusou do seu maior defeito: forçar as jogadas e desperdiçá-las. Na melhor chance, aos 25, ele desviou fraco um cruzamento de Roniery.

O time sofreu com os desfalques, principalmente os do meio-campo. Sem os volantes Fahel e Uelliton, o time perdeu a saída de bola da defesa. Além disso, os substitutos Rafael Miranda e Feijão pareciam perdidos na marcação - principalmente o garoto, que falhou no lance do segundo gol.

Sem ação, o Bahia deixou o jogo nas mãos do Chapé, ainda que o time catarinense fosse bem inferior tecnicamente. Pelo mesmo motivo, os mandantes só conseguiam chegar com chutes de fora da área. De tanto insistir, a tática improvável deu certo, mas só no segundo tempo: aos oito, Abuda acertou uma pancada de fora da área.

O Verdão do Oeste se animou. Mesmo com as substituições - tirando justamente o trio de 'sumidos' -, Marquinhos não conseguiu fazer com que seu time produzisse. Chegando mais ao ataque, mesmo que timidamente, o Chapé aumentou a vantagem aos 25. Mérito para Tiago Luís, que deixou Demerson e um estabanado Feijão para trás e achou Alemão sozinho na grande área.

O Tricolor só diminuiu no final do jogo, na velha tática da bola parada. Mas aí, nem a 'mística' do Esquadrão, de conseguir os triunfos nos últimos minutos, funcionou. Já estava decretada a terceira derrota consecutiva, que evidencia a queda livre da equipe no Brasileiro.

adblock ativo