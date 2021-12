Bahia tem sábado de treino físico no Fazendão

O sábado de Carnaval foi de treino físico para os jogadores do Bahia, que fizeram três séries diferentes de exercícios para aprimorar a forma, em conjunto com a parte técnica na última delas.

Após a atividade, o grupo foi liberado e quem quiser poderá curtir um pouco a folia, já que este domingo, 11, será de folga geral.

Na segunda-feira, 11, às 16h, o elenco retoma as atividades na preparação para o próximo jogo: o Ba-Vi de domingo, dia 18, no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Baiano.

